محليات

وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف- 15 إس" بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

المالكي: لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض.. باشرت لجنة تحقيق مهامها لمعرفة أسباب الحادث
وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف- 15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح العميد المالكي؛ نجاة الطاقم الجوي المكوّن من ضابطَيْن - ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

واختتم العميد المالكي؛ تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

وزارة الدفاع
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تركي المالكي

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