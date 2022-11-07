وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف- 15 إس" بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

وأوضح العميد المالكي؛ نجاة الطاقم الجوي المكوّن من ضابطَيْن - ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.