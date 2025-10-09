الإطاحة بـ12 مخالفًا وإحباط تهريب 240,936 قرص أمفيتامين و33.9 كجم حشيش و120 كجم قات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي معلومات لدى المواطنين والمقيمين حول نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.