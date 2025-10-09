الإطاحة بـ12 مخالفًا وإحباط تهريب 240,936 قرص أمفيتامين و33.9 كجم حشيش و120 كجم قات

تواصل الجهات الأمنية المختصة جهودها الميدانية المنسقة لردع جرائم التهريب والترويج وحماية المجتمع، عبر عمليات نوعية أسفرت عن القبض على متورطين وضبط كميات كبيرة من الممنوعات وتسليمها لجهات الاختصاص وفق الإجراءات النظامية.
وفي هذا السياق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (237,300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لترويجه (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (3,636) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي و(1.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي معلومات لدى المواطنين والمقيمين حول نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.