"تعليم الباحة" يُطلق برامج مبادرة "أبشر طويق" لتطوير المهارات التقنية للطلبة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، برامج مبادرة "أبشر طويق" التدريبية؛ الهادفة إلى تنمية المهارات التقنية لطلاب وطالبات التعليم العام في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والواقعين الافتراضي والمعزز، والأمن السيبراني، وعددٍ من المجالات التقنية المتقدمة.
وتأتي هذه البرامج، التي تستمر لمدة خمسة أيام، بالشراكة بين وزارة التعليم وأكاديمية طويق، ضمن جهود التعليم في المنطقة لدعم التحول الرقمي، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، ورفع مستوى الوعي التقني لديهم بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل البرامج, ورشًا تدريبية متخصصة يقدمها مدربون معتمدون، إلى جانب تجارب عملية وتطبيقات رقمية تهدف إلى تعزيز الإبداع التقني، وتحفيز الطلبة على المشاركة في الابتكار والمشاريع الرقمية.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالباحة أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو بناء جيل رقمي قادر على مواكبة التطورات التقنية العالمية، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة؛ لإثراء المحتوى التدريبي وتحسين مخرجاته بما يعود بالنفع على المجتمع التعليمي في المنطقة.