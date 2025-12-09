"تعليم الباحة" يُطلق برامج مبادرة "أبشر طويق" لتطوير المهارات التقنية للطلبة

وتأتي هذه البرامج، التي تستمر لمدة خمسة أيام، بالشراكة بين وزارة التعليم وأكاديمية طويق، ضمن جهود التعليم في المنطقة لدعم التحول الرقمي، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، ورفع مستوى الوعي التقني لديهم بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.