كيف تعيش العائلات السورية في تبوك الأجواء الرمضانية بتقاليدها وعاداتها؟

وأضاف: الأسر السورية بتبوك تحرص على الزيارات فيما بينها والتواصل مع بعضها، سواءً للمشاركة في موائد الإفطار أو الزيارات العائلية، التي تبدأ عادةً بعد صلاة التراويح يتسامر فيها الجميع وسط أجواء أسرية يتم التجهيز لها بتحضير الحلويات والعصائر، بالإضافة إلى الشاهي والقهوة العربية التي يتم تجهيزها في كل ليلة من ليالي رمضان.