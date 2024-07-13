لها في كل بيت قديم قصة.. "الرحى" تثري مهرجان الدار بالباحة وتجذب الزائرين

وأوضح المشرف على قرية الموسى التراثية خالد عازب الزهراني، أن الرحى من أساسيات البيوت القديمة، ولا يخلو بيت في قرى المنطقة منها بغرض طحن الدقيق والحبوب، وتتكون من حجرين دائريين، يوضعان فوق بعضهما بصورة شبه متطابقة، فيما يكون الجزء العلوي أكبر قليلًا من السفلي، ووسطهما فتحة صغيرة لإدخال الحبوب، وسطها عمود يحفظ التوازن عند الدوران، وفي أحد أطراف الحجر العلوي يوجد عمود خشبي للإمساك به وتدويره أثناء عملية طحن الحبوب؛ وفق حديثه لوكالة الأنباء السعودية "واس".