بـ6 مليارات عينة.. "سدايا" و"البيئة" يبنيان لوحة بيانات عن تغير الغطاء النباتي بالمملكة

وتمكّن مركز التميز للذكاء الاصطناعي في البيئة والمياه والزراعة من ابتكار منتج حياة، وهو نموذج أولي مبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يقوم بقراءة 9 بيانات تاريخية للأرض لتحديد ارتباطها بمؤشر التغير في الغطاء النباتي، وتوقع التغير الذي سيحصل خلال 6 أعوام مقبلة بدقة تتجاوز 90%، كما قدم المركز مجموعة من حالات الاستخدام لتُسهم بشكل مباشر في مجال مكافحة الآثار المترتبة على التغير المناخي، والتنبؤ بالتصحر، وزيادة الغطاء النباتي لبناء مجتمع حيوي يتمتع بنمط حياة صحي وتعزيز الجوانب الجمالية بالمملكة، إضافة إلى بناء لوحة بيانات عن تغير الغطاء النباتي بالمملكة تحتوي على 6 مليارات عينة بيانات من مؤشر NDVI رصدت منذ عام 1984 حتى 2023، وتصنيف الأراضي إلى 6 أنواع باستخدام صور الأقمار الصناعية.