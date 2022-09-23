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بالفيديو.. عرض عسكري في احتفالية عسير بيوم الوطن
اشتملت على عروض للطائرات الحربية ومسيرة للقطاعات الأمنية
شهدت منطقة عسير عصر اليوم مسيرة عسكرية للقطاعات الأمنية بحديقة سما أبها وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وتأتي احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني بفعاليات متنوعة اشتملت على عروض للطائرات الحربية ومسيرة عسكرية للقطاعات الأمنية وموكب هذه عسير ومشاركات من جميع محافظات المنطقة وعروض الفلكلور والفرق الشعبية وعروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية ومعرض للحرف اليدوية والمنتجات العسيرية وفعاليات خاصة للأطفال، كما شهد مقر الاحتفال بحديقة سما أبها منطقة خاصة بالكرنفال وعروضاً ترفيهية وموسيقية.
وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قد رفع باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 المجيد.