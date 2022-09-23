بالفيديو.. عرض عسكري في احتفالية عسير بيوم الوطن

وتأتي احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني بفعاليات متنوعة اشتملت على عروض للطائرات الحربية ومسيرة عسكرية للقطاعات الأمنية وموكب هذه عسير ومشاركات من جميع محافظات المنطقة وعروض الفلكلور والفرق الشعبية وعروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية ومعرض للحرف اليدوية والمنتجات العسيرية وفعاليات خاصة للأطفال، كما شهد مقر الاحتفال بحديقة سما أبها منطقة خاصة بالكرنفال وعروضاً ترفيهية وموسيقية.