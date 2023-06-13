"السواحة": تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة يمثل نقلة نوعية في تنمية هذا القطاع

وأوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتطوير قطاع الفضاء في المملكة، مشيراً إلى أن وكالة الفضاء السعودية، وفق التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء، تهدف إلى تنفيذ وتطوير وتوطين علوم وتقنيات الفضاء ودعم الاستخدامات السلمية لصناعاته وتقنياته وتقديم أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجالات الأقمار الصناعية والبعثات الاستكشافية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال علوم وتقنيات الفضاء.