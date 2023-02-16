"سدايا" تدعو المنشآت ورواد الأعمال للانضمام إلى البيئة التشريعية التجريبية للبيانات

يأتي إطلاق "سدايا" للبيئة التشريعية التجريبية للبيانات في إطار جهودها نحو تنظيم قطاع البيانات، وتقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية إلى الجهات، وبناء اقتصاد قائم على البيانات، وإطلاق القيمة الكامنة لها باعتبارها ثروة وطنية، وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.