الأغلى قيمة في مزاد نادي الصقور السعودي 2024م.. بيع صقر "شاهين فرخ" بمبلغ 400 ألف ريال

سجلت الليلة السادسة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض، أغلى قيمة بيع صقور في المزاد للموسم الحالي 2024م؛ حيث تم بيع صقر "شاهين فرخ" بمبلغ 400 ألف ريال.
وتفصيلاً، تم فتح باب المزايدة على الصقر من نوع "شاهين" العمر "فرخ" طرح الدبدبة بحفر الباطن بمبلغ 60 ألف ريال، وقفزت المزايدة الثانية إلى 100 ألف ريال، وشهد المزاد على "فرخ الشاهين" تنافساً كبيراً بين المشترين من الشريطية والتجار، انتهى عند الرقم 400 ألف ريال؛ كأعلى رقم منذ انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي هذا العام.
وتم طرح الصقر في منطقة الدبدبة بمحافظة حفر الباطن، المنطقة الأشهر في الطرح هذا الموسم، بواسطة الطواريح السنافي دهيم الدوسري، ومطلق دهيم الدوسري، حيث يبلغ عرض الصقر 15 ونصف إنشاً، وطوله 15 وربع إنشاً، ووزنه 1020 جراماً.
وبلغ إجمالي مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في ليلته السادسة 794 ألف ريال، حيث تم المزاد على 4 صقور، بما فيها الصقر الأعلى قيمة، جميعها من نوع "شاهين فرخ"، فيما توزعت مناطق الطرح بين محافظات: الخفجي، والقنفذة، والدبدبة، وينبع - الحنو.