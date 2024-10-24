الأغلى قيمة في مزاد نادي الصقور السعودي 2024م.. بيع صقر "شاهين فرخ" بمبلغ 400 ألف ريال

وتفصيلاً، تم فتح باب المزايدة على الصقر من نوع "شاهين" العمر "فرخ" طرح الدبدبة بحفر الباطن بمبلغ 60 ألف ريال، وقفزت المزايدة الثانية إلى 100 ألف ريال، وشهد المزاد على "فرخ الشاهين" تنافساً كبيراً بين المشترين من الشريطية والتجار، انتهى عند الرقم 400 ألف ريال؛ كأعلى رقم منذ انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي هذا العام.