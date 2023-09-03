"وزير الصحة السوداني المكلف" يثمّن جهود المملكة لخدمة العمل الإنساني في بلاده

جاء ذلك لدى حضوره تدشين مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان لمشروع العيادات المتنقلة (mobile clinic)، الذي يحتوي على عيادات متخصصة، ومعمل، وصيدلية، بعدد من مراكز إيواء النازحين بولاية الجزيرة، واستفاد من هذه الخدمة الصحية نحو (١٠٠٠) نازح.