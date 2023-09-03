"وزير الصحة السوداني المكلف" يثمّن جهود المملكة لخدمة العمل الإنساني في بلاده

ثمّن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة السودانية (الوزير المكلف الدكتور "أسامة عبدالرحمن"، جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في خدمة العمل الإنساني، وكل ما يقدم النفع للمجتمع السوداني في مختلف الميادين التنموية وخاصة مجال الصحة وعلاج المواطنين.
جاء ذلك لدى حضوره تدشين مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان لمشروع العيادات المتنقلة (mobile clinic)، الذي يحتوي على عيادات متخصصة، ومعمل، وصيدلية، بعدد من مراكز إيواء النازحين بولاية الجزيرة، واستفاد من هذه الخدمة الصحية نحو (١٠٠٠) نازح.
وأبدى "عبدالرحمن" تقديره للندوة العالمية للشباب الإسلامي على المبادرات التي قامت بها تجاه النازحين بالولاية، وإسهامها الفاعل في تحقيق جوانب استراتيجية في خطة الوزارة لتقوية النظام الصحي.
وتَطلع إلى تحقيق التعاون المستقبلي مع الندوة في مشروعات تأمين الطاقة الشمسية لمراكز الطوارئ بالمستشفيات.