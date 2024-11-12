في متاهات بيوت الطين وحدائق العطر.. تجربة تكشف أسرار "طريق البخور" بالعلا

"سبق" شاركت في تجربة "طريق البخور"، ووثقت كل لحظة من هذه الرحلة التفاعلية التي استحوذت على انتباه الزوار، خصوصًا مع الحدائق العطرية التي تمثل محطة مميزة في الرحلة. هنا، تنبعث روائح العود والمسك والزهور، ليعيش الزوار تجربة حسية متكاملة، تتوجها ورش عملية لابتكار خلطات البخور الشخصية، مما يضفي طابعًا فريدًا على الزيارة.