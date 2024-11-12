في متاهات بيوت الطين وحدائق العطر.. تجربة تكشف أسرار "طريق البخور" بالعلا

في قلب العلا، حيث يلتقي عبق التاريخ بجمال الطبيعة، تُفتح أبواب تجربة “طريق البخور” لتُعيد الزوار إلى أزمنة خالدة عاشتها هذه المنطقة كمحطة رئيسة على طريق التجارة القديم.
تُقدم هذه التجربة الفريدة على مدار ساعتين بين متاهة من البيوت الطينية في البلدة القديمة، حيث تمتزج العروض الحية مع أحدث التقنيات لتحكي قصة الحضارات التي مرّت عبر هذه الأرض.
ووسط الأجواء التاريخية، يجد الزوار أنفسهم أمام قطع أثرية تكشف عن شخصيات تاريخية وعادات قديمة، ما يجعل الرحلة نابضة بالحياة وبكل التفاصيل.
"سبق" شاركت في تجربة "طريق البخور"، ووثقت كل لحظة من هذه الرحلة التفاعلية التي استحوذت على انتباه الزوار، خصوصًا مع الحدائق العطرية التي تمثل محطة مميزة في الرحلة. هنا، تنبعث روائح العود والمسك والزهور، ليعيش الزوار تجربة حسية متكاملة، تتوجها ورش عملية لابتكار خلطات البخور الشخصية، مما يضفي طابعًا فريدًا على الزيارة.
ولأن التشويق جزءٌ لا يتجزأ من هذه التجربة، يتم تقديم مجموعة من الألغاز التاريخية التي تُثري معارف الزوار حول الحياة القديمة على طريق البخور، حل هذه الألغاز يكشف تدريجيًا عن أسرار لا يعرفها الكثيرون عن تاريخ العلا العريق ودورها كملتقي حضارات.
هذه التجربة التفاعلية ليست مجرد رحلة زمنية؛ بل هي لوحة تجمع بين الماضي والحاضر، ما يجعلها نافذة فريدة على التراث العريق للعلا وموروثها الحضاري الذي لا يزال ينبض بالحياة.