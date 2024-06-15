شاهد.. انسيابية كبيرة بصحن المطاف مع وجود حجاج بيت الله في مشعر عرفات

مع وجود ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج؛ تَشهد جنبات وساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف انسيابية كبيرة في الحركة، بتواجد أعداد قليلة من الزوار.
وانعكست الإجراءات التنظيمية والأمنية في تسهيل حركة الحشود في مشعر عرفات اليوم للقادمين من كل فج عميق من مختلف الجنسيات لأداء مناسك الحج في موسم هذا العام.
وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية، يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين ومتضرعين وداعين الله -عز وجل- أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.