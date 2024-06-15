شاهد.. انسيابية كبيرة بصحن المطاف مع وجود حجاج بيت الله في مشعر عرفات

وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية، يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين ومتضرعين وداعين الله -عز وجل- أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.