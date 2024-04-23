فنادق روتانا تستعد لرفع قدرتها الاستيعابية إلى 4,400 غرفة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

وأشار إيدي طنّوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، إلى أن هذا التوسع يؤكد الخطة الاستراتيجية لروتانا التي تقوم على دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي والضيافة. موضحًا أن فنادق روتانا تدير داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تسعة فنادق، بقدرة استيعابية تبلغ 2,300 غرفة فندقية، وهي تعتزم مضاعفة هذا الرقم إلى 4,400 غرفة عبر 16 فندقًا، من خلال خطة توسعية طموحة تستهدف افتتاح 7 فنادق جديدة بعد الافتتاح الأخير لفندق دار ريحان من روتانا في الخبر، منها أربع فنادق تحت العلامة التجارية إيدج من روتانا، وفندق تحت علامة ريحان من روتانا في الرياض، بالإضافة إلى المناخة روتانا في المدينة المنورةو فندق إيدج من روتانا في الباحة، مما يساهم في تقوية وجود العلامة التجارية داخل المملكة ويعزز قدرة روتانا على تقديم تجارب ضيافة متنوعة في مختلف أنحاء المملكة السعودية.