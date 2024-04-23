فنادق روتانا تستعد لرفع قدرتها الاستيعابية إلى 4,400 غرفة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

تستعد فنادق روتانا إلى رفع قدرتها الاستيعابية في المملكة العربية السعودية إلى 4,400 غرفة فندقية عبر 16 فندقًا في مختلف مدن ومناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة الرامية لجذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
وأشار إيدي طنّوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، إلى أن هذا التوسع يؤكد الخطة الاستراتيجية لروتانا التي تقوم على دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي والضيافة. موضحًا أن فنادق روتانا تدير داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تسعة فنادق، بقدرة استيعابية تبلغ 2,300 غرفة فندقية، وهي تعتزم مضاعفة هذا الرقم إلى 4,400 غرفة عبر 16 فندقًا، من خلال خطة توسعية طموحة تستهدف افتتاح 7 فنادق جديدة بعد الافتتاح الأخير لفندق دار ريحان من روتانا في الخبر، منها أربع فنادق تحت العلامة التجارية إيدج من روتانا، وفندق تحت علامة ريحان من روتانا في الرياض، بالإضافة إلى المناخة روتانا في المدينة المنورةو فندق إيدج من روتانا في الباحة، مما يساهم في تقوية وجود العلامة التجارية داخل المملكة ويعزز قدرة روتانا على تقديم تجارب ضيافة متنوعة في مختلف أنحاء المملكة السعودية.
ولفت "طنّوس"، إلى أن المملكة العربية السعودية برزت في السنوات الأخيرة، كرمز للنمو الملحوظ في قطاع السياحة. حيث أطلقت من خلال رؤية 2030، سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تنمية اقتصادها، وكان للقطاع السياحي دوراً محورياً. هذا التحول الاستراتيجي يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للمملكة ويعيد تعريف مستقبل الضيافة. وفي هذا الإطار المستقبلي، تبرز فنادق روتانا كرائدة في مواجهة التغييرات، ومساهمة اساسية في النمو السياحي الذي يشهده القطاع في المملكة.
وأضاف "طنوس": يعد النمو الكبير الذي بلغ 42.8% في الإنفاق السياحي لعام 2023 دليلاً على تنامي اقتصاد السياحة، وتقف فنادق روتانا على أهبة الاستعداد للاستفادة من هذا الزخم، حيث تكشف البيانات أيضا عن زيادة كبيرة لعدد الزوار، مما يؤكد على مكانة المملكة كوجهة سياحية متنامية. في عام 2023، شهدت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بنسبة 4.4%، مع ازدياد الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1% وتحقيق الخدمات الاجتماعية والشخصية لأعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.8%، وهذه الأرقام تعتبر دلائل قاطعة على توسع وتنوع الاقتصاد في المملكة.
الجدير بالذكر أن محفظة روتانا تضم في الوقت الحالي 76 فندقاً في العالم، حيث تستقبل أكثر من 6 ملايين زائر كل عام، بإجمالي 19,761 غرفة فندقية ضمن ست علامات تجارية مرموقة وهي: روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا. وتتطلع المجموعة إلى المستقبل دائمًا وتسعى لتكون في طليعة المساهمين في اقتصاد المملكة.