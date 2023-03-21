"البلد الأمين" تدعو إلى الاستثمار في 20 فرصة جاهزة بمكة لمدة تتخطى 25 عاماً

دعت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدّسة، إلى الاستثمار في 20 فرصة جاهزة لمدة تزيد على 25 عاماً، وذلك من خلال استثمار الأراضي المخصّصة للحدائق، بهدف زيادة نسبة استثمار القطاع الخاص في الحدائق بمكة المكرّمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التصحر، بما يتوافق مع مبادرة "السعودية الخضراء".