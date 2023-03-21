"البلد الأمين" تدعو إلى الاستثمار في 20 فرصة جاهزة بمكة لمدة تتخطى 25 عاماً

دعت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدّسة، إلى الاستثمار في 20 فرصة جاهزة لمدة تزيد على 25 عاماً، وذلك من خلال استثمار الأراضي المخصّصة للحدائق، بهدف زيادة نسبة استثمار القطاع الخاص في الحدائق بمكة المكرّمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التصحر، بما يتوافق مع مبادرة "السعودية الخضراء".
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: هذه الفرص منبثقة عن برنامج الاستثمار الأخضر، الذي جرى تنفيذه أخيراً كمبادرة من غرفة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في ذراعها الاستثمارية "شركة البلد الأمين"، وذلك لاستثمار الأراضي بهدف زيادة نسبة الاستثمار في الحدائق بمدينة مكة المكرّمة عن طريق تسويقها على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال، للارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية في العاصمة المقدّسة.
وأضاف: يأتي ذلك بتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر بما يتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء، وزيادة الغطاء الأخضر لتكون مكة المكرمة مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة، وتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع من خلال تقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة.
ودعت شركة البلد الأمين الراغبين في الاستثمار التسجيل عن طريق الرابط التالي: https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=eexNkiiOIE8ECHrPeIW9eQ%3D%3D،
حيث يتيح البرنامج الاستثمار بعائد من خلال تطوير 25% من إجمالي مساحة الحديقة كأنشطة تجارية متنوعة، مع تأهيل الحديقة بالكامل بحسب اشتراطات أمانة العاصمة المقدّسة.