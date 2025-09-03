"المجال العربي" و"تسعة أعشار" يوقعان مذكرة تفاهم لتوظيف الطائرات بدون طيار في تحسين كفاءة إدارة الأصول

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة تسعـة أعشـار في معرض سادكس 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مدينة الرياض، بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص.