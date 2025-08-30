بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل بالحائر وضبط أكثر من 3200 تعدٍ على أراضٍ حكومية

وأوضحت الجهات المعنية أن السوق كان يُدار بطرق غير نظامية، وخلّف آثارًا سلبية على سكان الأحياء المجاورة، مما استدعى التدخل الفوري لتصحيح الوضع، وحماية الأراضي الحكومية من التعديات والممارسات العشوائية.