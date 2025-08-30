بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل بالحائر وضبط أكثر من 3200 تعدٍ على أراضٍ حكومية

أزالت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمدينة الرياض، سوق الإبل في حي الحائر، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.
وشملت الإزالة أكثر من 3,200 حالة تعدٍّ على أراضٍ حكومية، تجاوزت مساحتها الإجمالية مليونين و58 ألف متر مربع.
وأوضحت الجهات المعنية أن السوق كان يُدار بطرق غير نظامية، وخلّف آثارًا سلبية على سكان الأحياء المجاورة، مما استدعى التدخل الفوري لتصحيح الوضع، وحماية الأراضي الحكومية من التعديات والممارسات العشوائية.