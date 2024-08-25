"إكس بي لمستقبل الموسيقى" يدشن "عاشوا".. أول وثائقي من نوعه عن تاريخ وتطور الموسيقى السعودية

تلتقي الحلقة السادسة، "الشاعر"، مع موهبة شعرية لتعبر عن قصتها مع الشعر وشغفها وتفانيها في هذا النوع من الفن الأدبي الذي يحظى بمكانة ثقافية خاصة في المجتمع السعودي عامًة وفي المشهد الموسيقي بشكل خاص، حيث يأخذنا "الشاعر" في جولة ممتعة حول الأشكال الحديثة للشعر، مبجلًا في الوقت ذاته القوالب والأشكال التقليدية.