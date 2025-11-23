في ختام "تنوين".. "إثراء" يعلن إطلاق أسبوع التصميم 2026

كما كشف "إثراء" عن الفائزين في "تحديات تنوين" للتصميم من أجل الـ90%، حيث تم تكريم الفرق الفائزة في مسارات: الأثر العالمي، تصميم المنتجات، التواصل البصري، والمساحات الحضرية، مع الإعلان عن استمرار تطوير هذه النماذج لعرضها ضمن النسخة الأولى من "أسبوع التصميم".