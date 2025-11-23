في ختام "تنوين".. "إثراء" يعلن إطلاق أسبوع التصميم 2026

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، إحدى مبادرات أرامكو السعودية، عن إطلاق "أسبوع إثراء للتصميم" ليكون الهوية الجديدة لبرنامج "تنوين" بدءًا من عام 2026، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة الثامنة من البرنامج.
جاء هذا الإعلان بعد ستة أيام حافلة بالفعاليات، شملت ورش عمل تطبيقية، وجلسات حوارية، ومعارض، وهاكاثون تصميمي، إضافة إلى جولات إرشادية بالتعاون مع بلدية الخبر، ربطت الزوار بالفنون العامة والمعالم المعمارية في المنطقة الشرقية.
كما كشف "إثراء" عن الفائزين في "تحديات تنوين" للتصميم من أجل الـ90%، حيث تم تكريم الفرق الفائزة في مسارات: الأثر العالمي، تصميم المنتجات، التواصل البصري، والمساحات الحضرية، مع الإعلان عن استمرار تطوير هذه النماذج لعرضها ضمن النسخة الأولى من "أسبوع التصميم".
وأكدت نورة الزامل، مديرة البرامج في إثراء، أن الهوية الجديدة تمثّل امتدادًا لثمانية أعوام من برنامج "تنوين"، وخطوة نحو توسيع آفاق التصميم داخل مرافق "إثراء" وخارجها، مشيرة إلى أن "أسبوع التصميم" سيكون منصة مستقبلية لتعزيز الابتكار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
ويختتم "تنوين" مسيرته بعد أن رسّخ حضوره محليًا وعالميًا في قطاع التصميم، عبر شراكات إستراتيجية مع جهات محلية ودولية، مُخلّفًا إرثًا من الأفكار والمشاريع التي تمهّد لانطلاقة مرحلة جديدة تحت مظلة "أسبوع إثراء للتصميم 2026".