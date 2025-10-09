القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوغندا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.