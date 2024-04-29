فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون والولايات المتحدة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.