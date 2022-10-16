وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 25 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في مهرجان الرمان بمركز الشيحية لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الثانية بمحافظة رياض الخبراء، وللرجال في المحكمة الجزائية ببريدة، ويوم الأربعاء في مقر المحكمة الإدارية ببريدة، وللنساء في الثانوية الثانية بمحافظة رياض الخبراء؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون بمنطقة القصيم لمدة يوم لكل موقع.