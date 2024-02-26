"ناصر".. فلاح سنغالي أسهم في إنقاذ أطفال إفريقيا من الموت وفتح بيته لتعليم القرآن والعربية

وأوقف الشيخ ناصر بيناس؛ مزرعته المنتجة للفستق والفول السوداني، التي تنتج ما يصل قيمته إلى نحو 100 ألف ريال سنوياً لتكون دعماً ومساعدة للأطفال في رعايتهم وتعليمهم، ويرى في حديثه لمَن حوله أنه مجرد نموذج فردي قد يتوقف يوماً ما؛ لكن في الوقت ذاته يسعى إلى أن يستمد هذا العطاء من النموذج الأكبر عالمياً وهي المملكة العربية السعودية التي تقوم -على حد قوله- بعمل نوعي في خدمة الإسلام والمسلمين في إفريقيا بشكلٍ عام وجمهورية السنغال على وجه الخصوص؛ الأمر الذي منح دولته التفرد في الفوز في مسابقات القرآن الكريم لعدة سنوات متتالية.