قسطرة تداخلية تنقذ حياة حاجّة تركية سبعينية من جلطة دماغية

نجح فريق طبي سعودي مختص بمركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاجّة تركية تبلغ من العمر 70 عامًا بعد تعرضها لجلطة دماغية أفقدتها الوعي والقدرة على النطق والحركة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الحالة نُقلت إلى مستشفى أجياد؛ حيث تم تشخيصها بنقص في الوعي وفقدان القدرة على الكلام وضعف في الجانب الأيمن مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية عبر خدمة الخط الساخن؛ حيث قام الفريق الطبي بإدخالها لغرفة العمليات، وتم إجراء قسطرة تداخلية للمخ، تمكنوا خلالها من فتح الشريان المقفل وإزالة الجلطة بنجاح -بفضل من الله- وفي وقت قياسي.
وبيّن أن الحاجّة استعادت وعيها بالكامل وتمكنت من الكلام وتحريك أطرافها خلال أقل من ساعة منذ بدء العملية؛ حيث تم وضع المريضة في العناية المركزة للأعصاب، ومتابعة حالتها عن قرب؛ حيث تماثلت للشفاء ولله الحمد.