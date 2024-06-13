قسطرة تداخلية تنقذ حياة حاجّة تركية سبعينية من جلطة دماغية

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الحالة نُقلت إلى مستشفى أجياد؛ حيث تم تشخيصها بنقص في الوعي وفقدان القدرة على الكلام وضعف في الجانب الأيمن مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية عبر خدمة الخط الساخن؛ حيث قام الفريق الطبي بإدخالها لغرفة العمليات، وتم إجراء قسطرة تداخلية للمخ، تمكنوا خلالها من فتح الشريان المقفل وإزالة الجلطة بنجاح -بفضل من الله- وفي وقت قياسي.