مكتبة الملك عبد العزيز العامة تدشن معرض " الحرف اليدوية السعودية : موروث الإبداع الثقافي "

تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، تدشّنُ مكتبةُ الملك عبدالعزيز العامة بالرياض في الأول من ديسمبر 2025 م معرض : " الحرف اليدوية السعودية : موروث الإبداع الثقافي" وذلك تزامنًا مع عام الحرف اليدوية 2025 م
ويأتي هذا المعرض ضمن جهود المكتبة في تعزيز الهوية الوطنية و إحياء الموروث الثقافي السعودي ، وإضاءة معرفية على بعض السرديات البصرية واليدوية التي تظل مصدر استلهام دائم للمبدعين والكتاب لإثراء الفعل الإبداعي السعودي.
ويستهدف المعرض الذي يقام بقاعة الخدمات والاطلاع بفرع المكتبة بطريق خريص ، خلال الفترة ما بين 1 ديسمبر 2025م – 28 فبراير 2026م تسليط الضوء على أهمية هذه الحرف في الاقتصاد والثقافة المحلية ودعم الصناعات التقليدية ، كما يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والثقافة السعودية من خلال الحرف اليدوية، ودعم الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في المملكة، وتعليم الأطفال الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وإبراز أهمية الحرف اليدوية في الاقتصاد المحلي.
ويحتوي المعرض على مجموعة واسعة من الحرف اليدوية التقليدية، مثل : صناعة الخوص، والسدو، والفخار، والجلود ، وهي صناعات تنتشر في معظم مناطق المملكة، بحيث يبرز أنواع الحرف اليدوية وكيفية تصنيعها، وعملها بإتقان ودربة من قبل صناعها، كما يتم عرض مجموعة من الصور المميزة من موسوعة المملكة العربية السعودية التي أصدرتها المكتبة قبل سنوات وتتألف من (20) مجلدا.
ويتضمن المعرض كذلك جناحا خاصا بالأطفال لمشاهدة وتعلم هذه الحرف، وفضلا على عرض هذه الحرف اليدوية ، تقيم المكتبة عددا من ورش العمل والأنشطة الثقافية المواكبة للمرحلة الزمنية التي يقام فيها المعرض، وتقديم أنشطة سردية وتفاعلية وتعليمية حول هذه الحرف وتاريخها، وأبعادها الاجتماعية والثقافية.
وتدعو المكتبة جميع المهتمين والمعنيين بهذا المجال التراثي للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الهام دعما للحرف اليدوية السعودية والحرفيين