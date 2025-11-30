مكتبة الملك عبد العزيز العامة تدشن معرض " الحرف اليدوية السعودية : موروث الإبداع الثقافي "

ويحتوي المعرض على مجموعة واسعة من الحرف اليدوية التقليدية، مثل : صناعة الخوص، والسدو، والفخار، والجلود ، وهي صناعات تنتشر في معظم مناطق المملكة، بحيث يبرز أنواع الحرف اليدوية وكيفية تصنيعها، وعملها بإتقان ودربة من قبل صناعها، كما يتم عرض مجموعة من الصور المميزة من موسوعة المملكة العربية السعودية التي أصدرتها المكتبة قبل سنوات وتتألف من (20) مجلدا.