"ملتقى أبحاث الحج والعمرة الـ 22" يختتم أعماله في جامعة أم القرى بمكة

وناقش نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف في قطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبد الرحمن بن محمد العقيل ورقة علمية بعنوان" الاستدامة وأثرها في تحقيق تجارب متميزة لضيوف الرحمن" تحدث فيها عن بعض المفاهيم المعاصرة في الاستدامة، وأبرز المنتجات المالية التي تحقق الاستدامة وأثر الاستدامة في تطوير أداء المنظمات والمساهمة في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وألمح إلى التحديات التي تواجه المنظمات في تحقيق الاستدامة، ودور الاستدامة في تعظيم الأثر واستدامته، وفي الختام عرض نماذج مقترحة لتحقيق الاستدامة وفق أفضل الممارسات.