وزير الشؤون الإسلامية: المملكة تدعم الجهود العالمية في مكافحة التطرف وقيم التعايش

وقال "آل الشيخ" في معرض كلمته: إن العالم اليوم يمر بتحولات لا تخفى على أحد، ومتغيرات لم تخلُ من تصاعد حِدة الخطابات المتطرّفة وتداعيات ما بعد جائحة كورونا، وصراعات جديدة ضاعفت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب تعاطيًا غير تقليدي وأكثر مرونة من ذي قبل، يرتكز على الشراكة في التعامل مع هذه التحديات العالمية التي لا ترتبط بدين أو عرق أو ثقافة أو مكان، وخصوصًا فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، وما يمثله ذلك من نقلة نوعية في انتشار المحتويات المتطرفة بصورة متسارعة، تستهدف بصورة رئيسية فئات الشباب، ما يجعل الحاجة مُلحة لتضافر الجهود، للوصول إلى عالم أكثر تضافرًا واعتدالًا؛ يترك للأجيال المقبلة واقعًا أكثر أمنًا واستقرارًا.