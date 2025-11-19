في زيارة رسمية للولايات المتحدة.. محمد بن سلمان يقود تحوّلًا سعوديًا في الشراكة الدولية

عكست الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة جديدة من الحضور السياسي والدبلوماسي السعودي على الساحة الدولية، حيث جسّدت شخصيته القيادية وثقته العالية في إدارة الملفات الكبرى برؤية استراتيجية واضحة ترتكز على المصالح الوطنية وتعزيز استقرار المنطقة.
وخلال القمة السعودية–الأمريكية، لم يكتفِ سمو ولي العهد بعرض وجهة النظر السعودية، بل قاد النقاشات بثبات ومنطق، مقدمًا تصورًا شاملًا لمستقبل الشراكة بين البلدين، قائمًا على رؤية 2030 التي تهدف لبناء اقتصاد متنوّع، وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيس في التوازنات الإقليمية والدولية.
وأسفرت الزيارة عن حزمة واسعة من الاتفاقيات شملت قطاعات السياسة والدفاع، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدّمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والصناعات النوعية، إلى جانب استثمارات ضخمة في الابتكار والاقتصاد المعرفي، تمثّل حجر أساس لرؤية مستقبلية تستهدف بناء منظومة وطنية متطوّرة، وتنمية القدرات البشرية والاقتصادية للمملكة.
وشكّلت الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية الموقّعة نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم الإعلان عن صفقات تُقدّر بمليارات الدولارات، لا تقتصر أهميتها على القيمة المالية، بل على ما تحمله من أثر استراتيجي طويل المدى. إذ تُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية، وتوطين الصناعات، ونقل التقنيات، وخلق وظائف نوعية للشباب السعودي في مجالات متعددة.
وأكّدت الزيارة مكانة المملكة كشريك استراتيجي موثوق للولايات المتحدة، ورسّخت دور الرياض كقوة مؤثرة في صياغة المشهدين الإقليمي والدولي. كما ناقشت المباحثات ملفات إنسانية وتنموية، أبرزها دعم جهود السلام، وتعزيز الاستقرار، وتخفيف الأزمات في المنطقة، ما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها الدولية.
وتُبرهن هذه الزيارة على أن المملكة بقيادة سمو ولي العهد تمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال شراكات دولية متقدّمة، واستثمارات استراتيجية تُؤسّس لمرحلة جديدة من الازدهار السياسي والاقتصادي، وتُعزّز من حضورها العالمي كقوة مؤثرة وفاعلة في مستقبل المنطقة والعالم.