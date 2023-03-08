"الألكسو" تتَّخذ من الرياض نقطةَ انطلاق نحو العالمية

ومن خلال مؤتمر الرياض، بدأت المنظمة في النهوض بجملة من المهام؛ من أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في العالم أجمع بدلًا من البلدان العربية، والمشاركة في التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي، وتنمية اللغات والثقافات، ومدّ جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.