أمير قطر يصل إلى الرياض للمشاركة في "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.