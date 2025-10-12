"أوقاف طلال" و"الشؤون الإسلامية" تبحثان سبل التعاون لتمكين رعاية الأمومة والطفولة

في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، زار الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لأوقاف طلال، مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكان في استقباله معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون الممكنة في تمكين قطاع رعاية الأمومة والطفولة، بما يتوافق مع المبادرات والمستهدفات المتاحة لدى الطرفين.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن طلال أن "أوقاف طلال" تعمل منذ تأسيسها على استكمال مسيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز – يرحمه الله – الإنسانية والتنموية، لا سيما في دعم وتمكين قطاع الأمومة والطفولة على المستويات التشريعية والتنموية والبشرية، من خلال ذراعها الخيري "طلال الخيرية".
وأشار سموه إلى أن الأوقاف تسعى لمضاعفة مبادراتها عبر شراكات فعالة مع المؤسسات ذات العلاقة، ومن أبرزها وزارة الشؤون الإسلامية، التي تشرف على عدد من البرامج والمبادرات ذات الصلة.
وخلال الزيارة، قدّم سموه لمعالي الوزير نسخة من دراسة "تمكين الروضات في القطاع غير الربحي"، نظرًا لإشراف الوزارة الفني على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والروضات التابعة لها، وقدرتها على تبنّي التوصيات والنتائج التي خلُصت إليها الدراسة.