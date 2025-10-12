"أوقاف طلال" و"الشؤون الإسلامية" تبحثان سبل التعاون لتمكين رعاية الأمومة والطفولة

في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، زار الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لأوقاف طلال، مقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكان في استقباله معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.