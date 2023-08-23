معرض "هاوي" ينطلق غدًا في الرياض.. الفرصة تفتح ذراعيها أمام الهواة

تستضيف مدينة الرياض، غداً، معرض "هاوي"، الذي تنظمه البوابة الوطنية للهوايات، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.
يأتي ذلك في إطار حملتها الوطنية للتوعية بالهوايات "عندك هواية.. عندك سالفة" التي انطلقت خلال شهر أغسطس الجاري، وتنتهي بتاريخ 24 من الشهر نفسه؛ بهدف زيادة الوعي بالهوايات والتعريف بالبوابة في مناطق ومدن المملكة كافة.
وسيتعرَّف زوار المعرض، الذي يُقام في مجمع يو ووك، على مختلف أنواع الهوايات كالبلوت، والشطرنج، وعزف البيانو، والبستنة، والرسم، والآثار، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والحرف اليدوية، كما يوفر فرصة للتواصل بين الهواة من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب، بالإضافة إلى العديد من التجارب التفاعلية، وورش العمل، والعروض الفنية، والألعاب الذهنية.
ويمثل مجمع "يو ووك" الواقع في طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بالرياض، منطقة جذب يرتادها آلاف الزوار والمتسوقين.
يُذكر أن البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تأسست في شهر أكتوبر من عام 2022 لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص، وإقامة الفعاليات.