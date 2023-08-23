معرض "هاوي" ينطلق غدًا في الرياض.. الفرصة تفتح ذراعيها أمام الهواة

وسيتعرَّف زوار المعرض، الذي يُقام في مجمع يو ووك، على مختلف أنواع الهوايات كالبلوت، والشطرنج، وعزف البيانو، والبستنة، والرسم، والآثار، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والحرف اليدوية، كما يوفر فرصة للتواصل بين الهواة من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب، بالإضافة إلى العديد من التجارب التفاعلية، وورش العمل، والعروض الفنية، والألعاب الذهنية.