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وزير الطاقة: نعمل على طرح مناقصات لنحو 30 جيجاواط من الطاقة الشمسية
عبدالعزيز بن سلمان: ستصبح المملكةُ الدولةَ التي تستغل كافة موارد الطاقة
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي لتقنية البترول اليوم: "ستصبح المملكةُ الدولةَ التي تستغل كافة موارد الطاقة، ونعمل حاليًا على طرح مناقصات لنحو 30 جيجاواط من الطاقة الشمسية".
وأكد الوزير أن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط ونحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أي وقت، مهما كانت مقتضيات السوق".