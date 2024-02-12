وزير الطاقة: نعمل على طرح مناقصات لنحو 30 جيجاواط من الطاقة الشمسية

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي لتقنية البترول اليوم: "ستصبح المملكةُ الدولةَ التي تستغل كافة موارد الطاقة، ونعمل حاليًا على طرح مناقصات لنحو 30 جيجاواط من الطاقة الشمسية".