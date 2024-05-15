محليات
ضبْط مخالفَيْن لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفَيْن لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تمّ ضبط مُعدتَيْن تقومان بتجريف التربة يعمل عليهما مقيمان من الجنسيتَيْن السودانية واليمنية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثّت على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.