صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في شركة "تحالف" لتنظيم الفعاليات الاستراتيجية المباشرة

وأكد أن هذه الشراكة ستجذب مستوى جديدًا وسبّاقًا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "MICE" في المملكة، وقال: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع المشترك مع "إنفورما" الشركة الرائدة عالميًا في مجال تنظيم المعارض والفعاليات، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع "إنفورما" وشركائنا في "تحالف" لجلب الفعاليات العالمية للمملكة، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للفعاليات، وستجذب هذه الشراكة مستوىً جديدًا وسّباقًا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "MICE" في المملكة.