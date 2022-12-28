تصريف أكثر من 12 ألف م3 من الأمطار في الخفجي

وأكدت الأمانة أنها فعّلت خطة الطوارئ الموضوعة مسبقًا، التي كان لها الأثر الإيجابي في تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى التركيز على المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، كما أن محطة تصريف مياه الأمطار عملت بالطاقة الاستيعابية المناسبة لهذه الحالة المطرية.