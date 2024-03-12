أفراد أمن المسجد النبوي.. جهود إنسانية وتنظيمية لتمكين المصلين من أداء العبادات بطمأنينة وخشوع

وتشمل الأعمال الميدانية التي يبذلها رجال الأمن في المسجد النبوي تنظيم دخول المصلين وخروجهم عبر 100 باب في جميع الاتجاهات، وإبقاء الممرات خالية لتسهيل انتقال المصلين عبر الممرات الداخلية والخارجية المخصصة لحركة المشاة، وتوجيه المصلين إلى الساحات في حال امتلاء المسجد وسطحه، بالتنسيق المباشر مع المشرفين، ومنع التزاحم في مسار الدخول عند الروضة الشريفة، وحراسة الأبواب، ومتابعة كثافة المصلين بشكل مباشر عبر الكاميرات، ومتابعة الحالة الأمنية بشكل عام في الساحات، إضافة إلى المشاركة في تقديم الأعمال الإنسانية المتعلقة بجوانب الإرشاد والتوعية، وإعادة الأطفال التائهين إلى ذويهم، والتواصل مع مسعفي الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاج إليها في كل أرجاء المسجد النبوي وساحاته.