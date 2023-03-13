"وزير الاستثمار": برنامج التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين بسوق العمل

ولفت الفالح، خلال حديثه في ملتقى التحول الوطني تحت عنوان "واقع نعيشه"، أنه عندما أطلق برنامج التحول الوطني كان معدل البطالة يفوق 12%، وعدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفضاً بشكلٍ لافتٍ للنظر ومقلق، واليوم نجد قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص لهم، ليس ببرامج تجبرهم على التوظيف، لكن رغبة بسبب زيادة إنتاجية المواطنين والمواطنات.