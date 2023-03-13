"وزير الاستثمار": برنامج التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين بسوق العمل

أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن برنامج التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين بسوق العمل.
وأضاف الفالح، أن مستهدفاً كبيراً من مستهدفات الرؤية هو توليد الوظائف، خاصة النوعية وغير المعتادة على الإنفاق الحكومي.
ولفت الفالح، خلال حديثه في ملتقى التحول الوطني تحت عنوان "واقع نعيشه"، أنه عندما أطلق برنامج التحول الوطني كان معدل البطالة يفوق 12%، وعدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفضاً بشكلٍ لافتٍ للنظر ومقلق، واليوم نجد قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص لهم، ليس ببرامج تجبرهم على التوظيف، لكن رغبة بسبب زيادة إنتاجية المواطنين والمواطنات.
وتابع، الآن نجد نسب مشاركة السعوديين بفئاتهم كافة بسوق العمل في ارتفاع، حيث وصل عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى مليونَيْن و200 ألف، وهو تقريباً ضعف ما كان عليه وقت إعلان الرؤية، وهذا المنحنى في تصاعد مستمر.