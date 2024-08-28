"آل الشيخ": بالشراكة مع "كريستيانو رونالدو".. استحداث أكاديمية للبادل بتقنيات عالمية

وفيما يتعلّق بـ"وندر غاردن"، قال تركي آل الشيخ: عدد المناطق 3، والطاقة الاستيعابية 23 ألف زائر يوميًّا، إضافة إلى أكثر من 60 من العروض المسرحية والمتجولة، وأكثر من 40 مطعمًا، و65 لعبة وتجربة، و15 متجرًا.