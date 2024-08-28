"آل الشيخ": بالشراكة مع "كريستيانو رونالدو".. استحداث أكاديمية للبادل بتقنيات عالمية
أعلن رئيس "هيئة الترفيه" تركي آل الشيخ، أنه خلال نوفمبر المقبل سيحتضن "بوليفارد سيتي" أكبر مجسمات الديناصورات في العالم. وأضاف: تجربة "شبه حياة" منطقة مخصصة للزومبي بمساحة تصل إلى 8 آلاف متر في "بوليفارد سيتي".
وأردف: "بوليفارد سيتي" سيحتضن تجربة "هاري بوتر" لأول مرة.. ومن المتوقَّع أن تجذب أكبر عدد من الزوار.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 40 فعالية جديدة في "بوليفارد سيتي" بزيادة 70% عن العام الماضي.
وفيما يتعلّق بـ"وندر غاردن"، قال تركي آل الشيخ: عدد المناطق 3، والطاقة الاستيعابية 23 ألف زائر يوميًّا، إضافة إلى أكثر من 60 من العروض المسرحية والمتجولة، وأكثر من 40 مطعمًا، و65 لعبة وتجربة، و15 متجرًا.
وأردف: بالشراكة مع "كريستيانو رونالدو" تم استحداث أكاديمية للبادل بتقنيات عالمية.
وكشف رئيس "هيئة الترفيه" عن "BOULEVARA RUNWAY" تحوي طائرات قديمة استحدثت ليعيش الزائر تجربة فريدة، وقال: عدد المناطق 3، والطاقة الاستيعابية 9 آلاف، والمساحة 140 ألف متر مربع، مع 13 تجربة تفاعلية، و5 مطاعم ومقاهٍ، و13 محلًّا تجاريًّا.
وأردف: أطلقنا أكاديمية لتنمية المواهب في رياضة السنوكر، وسيحتضن الموسم هذا العام "بطولة السنوكر".
وتابع: "BLVD Business Park" سيحتضن فندقًا ومكاتب للأعمال وأخرى تجارية.
وقال رئيس "هيئة الترفيه" تركي آل الشيخ: للمرة الأولى في الرياض حدث الـ"WWE" سيستمر ليومين متتاليين.