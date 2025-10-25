الرياض تحتضن قمة التميّز في العلوم الطبية الشرعية بمشاركة دولية واسعة ومحاور علمية رائدة

في المقابل، يركّز المؤتمر السعودي للعلوم الطبية الشرعية على تعزيز الممارسة متعددة التخصصات، بمشاركة وطنية ودولية من الأكاديميين والخبراء، ومناقشة موضوعات مهمة مثل: "الابتكار في الطب الشرعي"، "العدالة وتحليل الأدلة"، و"الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية"، وذلك عبر 9 ورش عمل متخصصة، بالتعاون مع جهات حكومية منها: الأمن العام، النيابة العامة، وزارة الدفاع، ومركز الإسناد الطبي بالقوات المشتركة.