"البيئة": متوسط الأمطار لشهر يناير هو الأعلى منذ 40 عامًا

وأوضح التقرير أن عدد القراءات المطرية التي سُجلت بمحطات الوزارة، والمركز الوطني للأرصاد خلال شهر يناير؛ بلغ (1980) قراءة، وتم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يوم واحد، في الثالث من يناير، وبلغ (249) قراءة؛ فيما سجلت محطة ميناء جدة بمنطقة مكة المكرمة، أعلى قراءة مطرية بلغت (84.6) ملم؛ وذلك في اليوم الأول من شهر يناير.