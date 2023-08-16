بعد رصد مخالفات.. "المنافسة" تجري تحقيقات شاملة في قطاع السيارات وتتوعّد بتحريك الدعاوى الجزائية

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات، بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال؛ للتعرُّف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.