في بيانها أمام مجلس الأمن.. دول "التعاون الخليجي" تعرب عن إدانتها لتصاعُد وتيرة العدوان الإسرائيلي

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان على مدينة القدس، وتكثيف سياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح، وفي سلوان، وغيرها من المناطق.. داعية المجتمع الدولي إلى التدخُّل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.. مؤكدين ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.