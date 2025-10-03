في 6 أعوام.. "البليهشي" يقود تحوّل المدينة المنورة إلى مصاف المدن العالمية
في مشهد تنموي متسارع، شهدت المدينة المنورة خلال السنوات الست الماضية تحولًا شاملاً في مختلف جوانبها، قاد دفته المهندس فهد بن محمد البليهشي، أمين المنطقة ورئيس هيئة تطويرها، واضعًا بصمته على مشروعات نوعية ارتقت بالمدينة لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتجلّى هذا التقدم من خلال ارتفاع معدلات الإشغال في مرافق الضيافة السياحية، حيث تصدرت المدينة مدن المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على جاذبيتها المتزايدة للزوار.
مشاريع الأنسنة التي أُطلقت خلال هذه المرحلة غيّرت وجه المدينة؛ من شوارع صديقة للإنسان، إلى حدائق عامة مفتوحة، مرورًا بإحياء الأودية وتحويلها إلى معالم جمالية تنبض بالحياة، وجميعها مشروعات أعادت ترتيب الأولويات لتكون البيئة الحضرية في خدمة الإنسان أولًا.
هذه الجهود توّجت بحصول المدينة المنورة على عدد من الجوائز الدولية، اعترافًا بجودة التحول وتفرّده.
ويمضي البليهشي اليوم بدعم مباشر من أمير المنطقة ورئيس مجلس هيئة تطويرها، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، نحو استكمال مسيرة التحول، برؤية تلامس طموحات أهالي المدينة وزوارها، وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس.