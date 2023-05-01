بالصور .. ضباط وأفراد ومجندات حرس الحدود ينقلون توجيهات القيادة إلى واقع ملموس

ثم تستمر مكرمة القيادة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنقل هؤلاء القادمين إلى فنادق أُعدت لهم من قبل وزارة الخارجية، قبل أن تبدأ قنصليات بلادهم في جدة بإنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم.