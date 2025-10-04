الجهات الأمنية تُحبط تهريب وترويج أكثر من 430 كيلوجرامًا من المخدرات وتوقف 15 متورطًا بعدة مناطق

في إطار الجهود الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة، قبضت الجهات المختصة على عدد من المخالفين في مناطق متفرقة من المملكة، وضبطت كميات متنوعة من المواد المحظورة.
ففي منطقة المدينة المنورة، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن روّج مادة الإمفيتامين المخدر، وأُوقف واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى النيابة العامة.
وفي منطقة الرياض، قُبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (3.6) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى النيابة العامة.
كما أوقفت "مكافحة المخدرات" مواطنًا بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأُحيل إلى الجهات المختصة.
من جانبها، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير محاولة تهريب (98) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الفرشة، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر على (3) مخالفين من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، فيما ألقي القبض على (4) مخالفين آخرين من الجنسية اليمنية في قطاع الطوال بحوزتهم (5) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(45,545) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وفي عسير أيضًا، ضبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة (4) مخالفين إثيوبيين أثناء تهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وأكدت أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.