الجهات الأمنية تُحبط تهريب وترويج أكثر من 430 كيلوجرامًا من المخدرات وتوقف 15 متورطًا بعدة مناطق

وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وأكدت أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.