أمطار غزيرة تعطّل الحركةَ المرورية وتغمر شوارعَ رفحاء وضواحيَها

وتسبّب الهطول الغزير للمطر في غمْر الشوارع والأرصفة وتكوّن بحيرات ومستنقعات داخل الأحياء وفي الأراضي الفضاء، فيما أغلقت بعضُ المحلات التجارية أبوابَها؛ تحسُّبًا لأي طارئ، وقد شوهدت مركبات المسافرين وسكان المحافظة متوقّفة بجوار الطرقات حتى هدأت الأجواء العاصفة.