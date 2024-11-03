أمطار غزيرة تعطّل الحركةَ المرورية وتغمر شوارعَ رفحاء وضواحيَها

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وزوابع رعدية على محافظة رفحاء وضواحيها ليلة البارحة؛ ما أدّى إلى توقُّف الحركة المرورية داخل المحافظة وعلى الطرقات السريعة.
وتسبّب الهطول الغزير للمطر في غمْر الشوارع والأرصفة وتكوّن بحيرات ومستنقعات داخل الأحياء وفي الأراضي الفضاء، فيما أغلقت بعضُ المحلات التجارية أبوابَها؛ تحسُّبًا لأي طارئ، وقد شوهدت مركبات المسافرين وسكان المحافظة متوقّفة بجوار الطرقات حتى هدأت الأجواء العاصفة.
وشملت أمطارُ الخير كلًّا من: محافظة رفحاء، وابن شريم، وابن سوقي، وزبالا، وطلعة التمياط، والعجرمية، وبعض القرى والهجر والمراكز.