مركز التواصل بوزارة الحج يستقبل 222 ألف اتصال.. منذ بداية موسم 1443هـ

وتجاوب المركز مع العديد من الاستفسارات، وقدم الإجابات لها بعدة لغات، شَمِلت العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات الحية، في إطار جهود المركز لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على تجاوز كل الصعوبات التي قد تواجههم قبل قدومهم من بلادهم، وبعد وصولهم إلى المملكة، وأثناء تواجدهم لأداء نسك الحج، باستقبال الاستفسارات عبر الرقم الموحد، والبريد الإلكتروني، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".