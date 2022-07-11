مركز التواصل بوزارة الحج يستقبل 222 ألف اتصال.. منذ بداية موسم 1443هـ

استقبلت المنصّات الرقمية التابعة لمركز التواصل بوزارة الحج والعمرة، أكثر من 222 ألف اتصال هاتفي، منذ بداية موسم الحج للعام الجاري 1443هـ، في شهر ذي القعدة حتى اليوم.
ويستهدف المركز تيسير وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن منذُ قدومهم وحتى مغادرتهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتجاوب المركز مع العديد من الاستفسارات، وقدم الإجابات لها بعدة لغات، شَمِلت العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات الحية، في إطار جهود المركز لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على تجاوز كل الصعوبات التي قد تواجههم قبل قدومهم من بلادهم، وبعد وصولهم إلى المملكة، وأثناء تواجدهم لأداء نسك الحج، باستقبال الاستفسارات عبر الرقم الموحد، والبريد الإلكتروني، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبلغ متوسط الردود الهاتفية عبر الرقم المجاني الموحد (920002814) نحو 3 آلاف مكالمة يوميًا، كانت غالبيتها حول طرق الحصول على التأشيرات، وآليات التقديم للحج، وكيفية الاستفادة من تطبيق "اعتمرنا"، والدعم الفني وغيرها من الأمور.
وسجل البريد الإلكتروني (care@haj.cov.sa)، استقبال 3600 رسالة إلكترونية خلال نفس الفترة، وتم التجاوب معها جميعًا.
وتفاعل حساب الوزارة للعناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) بالرد على أكثر من 1290 تغريدة ورسالة عبر الحساب على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن آلية الرد على الاستفسارات والشكاوى في المركز تبدأ باستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالحاج في شتى المجالات، ثم تمريرها إلى مركز التحكم والمتابعة لمعالجتها بالتعاون مع فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، قبل إغلاق البلاغ والتواصل مع الحاج للتأكد من إتمام جميع الأمور على النحو المناسب، وإغلاق البلاغ بعد تقييم المستفيد للخدمة المقدمة.