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القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده

تمنّت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى استقلال بلاده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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