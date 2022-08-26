مدير الهلال الأحمر يطمئن على المسعف "لسلوم" بعد تبرعه بكليته لشقيقته

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي آل فرج، بزيارة المسعف مسفر بن هادي لسلوم في منزله بمحافظة حبونا، واطمأن على سلامته بعد أن تبرع بكليته لشقيقته التي كانت تعاني من ضمور مزمن في الكلى تسبب لها في فشل كلوي في الكليتين، حيث أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح.
وتأتي هذه الزيارة ضمن دور الهيئة الإنساني لزيارة المصابين والمرضى وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، وقد رافق مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مساعد مدير عام الفرع للخدمات المشتركة صالح بن مانع آل منصور، ومساعد مدير عام الفرع للشؤون الفنية سعود بن حمد آل دويس، ومدير إدارة الاستجابة الإنسانية والتطوع فارس بن مرشد آل مرشد، ومنسوبو الإدارة الطبية ومنسوبو إدارة التواصل الداخلي، وعدد من المسعفين والمتطوعين التابعين للهيئة.
كما تخلل الزيارة إطلاق مبادرة تشجير المراكز الإسعافية انطلاقًا من مركز إسعاف حبونا، ضمن خطة على عدة مراحل تقوم على تنفيذها إدارة الاستجابة الانسانية والتطوع بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة لتشجير جميع مراكز الهيئة بمنطقة نجران في مرحلتها الأولى.
كما قام مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران بجولة تفقدية في باقي المراكز الإسعافية في المحافظات الشمالية، والمراكز الداخلية للتأكد من جاهزية المراكز الإسعافية بالمنطقة.