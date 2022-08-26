مدير الهلال الأحمر يطمئن على المسعف "لسلوم" بعد تبرعه بكليته لشقيقته

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي آل فرج، بزيارة المسعف مسفر بن هادي لسلوم في منزله بمحافظة حبونا، واطمأن على سلامته بعد أن تبرع بكليته لشقيقته التي كانت تعاني من ضمور مزمن في الكلى تسبب لها في فشل كلوي في الكليتين، حيث أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح.